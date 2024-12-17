В Баку прошел фестиваль азербайджанской и турецкой пахлавы

Фестиваль турецкой пахлавы, который на протяжении 13 лет организуется Ассоциацией производителей пахлавы и десертов (BAKTAD), впервые прошел в Баку. Мероприятие во Дворце ручных игр объединило тысячи любителей традиционного восточного лакомства и представителей кондитерской промышленности.

Как передает Day.Az, президент BAKTAD Мехмет Йылдырым отметил, что фестиваль пахлавы укрепляет отношения между Турцией и Азербайджаном и продвигает общую культуру двух стран.

На фестивале гости смогли попробовать около 70 видов азербайджанской и турецкой пахлавы, шеф-повара провели мастер-классы, был проведен конкурс среди кондитеров "Золотая пахлава". Для участников фестиваля были организованы развлекательные и образовательные программы, продемонстрированы национальные танцы, состоялись выступления деятелей искусства, показан процесс приготовления пахлавы, гостей угощали сладостями.