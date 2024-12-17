https://news.day.az/tourism/1716164.html Экокатастрофа накрыла пляжи российского курорта - ВИДЕО Шторм принёс огромное количество мазута из разложившегося в Керченском проливе танкера. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вот такая обстановка на пляже "Жемчужина России". Необходимо срочно принимать меры по очистке пляжной территории.
Экокатастрофа накрыла пляжи российского курорта - ВИДЕО
Шторм принёс огромное количество мазута из разложившегося в Керченском проливе танкера.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вот такая обстановка на пляже "Жемчужина России".
Необходимо срочно принимать меры по очистке пляжной территории. И выставить счета за нанесенный ущерб алчным торгашам нефтью, выпустившим старые танкеры, предназначенные для рек, в штормящее море.
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