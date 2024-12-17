Экокатастрофа накрыла пляжи российского курорта

Шторм принёс огромное количество мазута из разложившегося в Керченском проливе танкера.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вот такая обстановка на пляже "Жемчужина России".

Необходимо срочно принимать меры по очистке пляжной территории. И выставить счета за нанесенный ущерб алчным торгашам нефтью, выпустившим старые танкеры, предназначенные для рек, в штормящее море.