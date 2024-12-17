Генпрокуратура Азербайджана приглашает к сотрудничеству соответствующие органы Армении в рамках уголовного дела против армянских сепаратистов

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики пригласила к сотрудничеству соответствующие органы Армении в связи с уголовным делом против армянских сепаратистов, находящихся под стражей в Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, распространенном в связи с направлением в суд уголовного дела против армянских сепаратистов, находящихся под арестом в Баку.

"Руководствуясь серьезными основаниями о нахождении на территории Республики Армения многих лиц, подозреваемых по упомянутым в связи с этим следственным делом эпизодам, а также свидетелей, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики приглашает к сотрудничеству соответствующие органы Республики Армения", - говорится в сообщении ведомства.