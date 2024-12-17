Внедрение ARAS в Азербайджане ускорило прохождение границы на 58%

В результате применения системы Автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) за последний год среднее время прохождения границы сократилось на 58 процентов, а время оформления - на 15 процентов, а количество физических проверок - на 20 процентов.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"В 2023 году внедрение системы ARAS позволило достичь новых успехов в применении инструментов. Сокращается время, затрачиваемое на таможенное оформление, и минимизируются расходы на отправки, создавая благоприятную бизнес-среду для участников внешней торговли, соблюдающих таможенное законодательство", - подчеркнул он.