В Азербайджане ожидается похолодание и увеличение количества осадков

На территории Азербайджана до февраля ожидается некоторое похолодание, увеличение количества осадков (в виде снега и дождя).

Как передает Day.Az, об этом сказал заведующий отделом Института географии имени Г.Алиева, доктор географических наук Саид Сафаров.

По его словам, быстрое похолодание в этом году по сравнению с предыдущими годами связано с активацией "La-Nino", положительной фазы "Индекса Южной осцилляции.

Он отметил, что изменение погодных условий, в том числе температуры воздуха, может быть связано со многими причинами.

Саид Сафаров отметил, что влияние "El-Nino" и "La-Nino" на глобальные погодные условия зависит от величины и продолжительности разницы давлений и может проявляться несколько по-разному в разных регионах мира: "По мнению многих ученых и специалистов по всему миру, ожидаемая активация "La-Nino" не будет слишком резкой, и это в любом случае не сможет заметно снизить темпы текущего глобального потепления".

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az