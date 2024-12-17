Трамп назвал страны, на товары которых может поднять пошлины

Избранный американский президент Дональд Трамп назвал Бразилию, Индию и Китай в числе стран, на поставки товаров из которых в Соединенные Штаты он может увеличить таможенные пошлины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выступая на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго у города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), он заявил, что Вашингтон будет руководствоваться во внешней торговле принципом взаимности.

"Если они [внешнеторговые партнеры США] облагают нас налогом, то и мы облагаем их налогом. В таком же объеме", - сказал Трамп. "Мы заключим отличные сделки. И все карты на руках у нас [США]", - утверждал будущий американский лидер.

"Но слово "взаимность" важно. Поскольку <...>, если Индия взимает с нас 100-процентную [импортную пошлину на тот или иной вид американского товара], а мы ничего не берем с такой же [продукции]... Индия взимает много [пошлин]. Бразилия взимает много [пошлин]. Если они хотят взимать с нас [эти пошлины], прекрасно. Но мы будем взимать то же самое", - подчеркнул Трамп. "Мы получили свыше $600 млрд в качестве налогов и пошлин от Китая [в период первого пребывания Трампа на посту президента США в 2017-2021 годах]", - заявил Трамп.

"Пошлины сделают нашу страну богатой", - полагает избранный президент. Так Трамп ответил на вопрос о том, не опасается ли он того, что увеличение импортных пошлин нанесет удар не только по американскому фондовому рынку, но и по экономике США в целом. "Я всегда говорил, что для меня самым красивым словом в словаре является "пошлины", - добавил Трамп.