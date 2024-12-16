В Стамбуле 37 человек скончались от поддельного алкоголя

С 1 ноября в Стамбуле 73 человека были госпитализированы с подозрением на отравление поддельным алкоголем.

Как сообщает Day.Az, из них 37 человек скончались, 17 продолжают лечение, а 19 уже выписаны из больницы. После смертельных случаев проверки полиции на предмет поддельного алкоголя не прекращаются. В рамках операций, направленных на выявление поставщиков и производителей поддельного алкоголя, было возбуждено 36 дел. По результатам 14 подозреваемых арестованы, 8 взяты под судебный контроль, а 14 отпущены на свободу.

В 2024 году Управление по борьбе с контрабандой Стамбульского управления безопасности проверило 1 002 объекта. В ходе проверок были обнаружены:

287 758 литров алкогольной жидкости,

14 701 бутылка с поддельным алкоголем,

853 460 акцизных марок и этикеток, использованных для производства фальсифицированного алкоголя,

а также другие материалы для производства и продажи контрафактной продукции.

На 32 объекта наложены административные штрафы на общую сумму 2 662 052 турецких лиры.