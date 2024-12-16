В Хьюстоне поставлен балет "Щелкунчик" в сопровождении оркестра под управлением азербайджанского дирижера

В городе Хьюстон, штат Техас, в очередной раз поставлен балет "Щелкунчик" П.И. Чайковского в сопровождении нового Хьюстонского репертуарного балетного оркестра под управлением азербайджанского дирижера Тараны Тейлор.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что первая презентация балета "Щелкунчик" в сопровождении оркестра, которым дирижировала Тарана Тейлор, с успехом прошла в 2023 году.

Главные роли в спектакле в этом году исполнили известные солисты Американского театра балета Ли Флейтокс (Léa Fleytoux) и Джейк Роксандер (Jake Roxander). В конце выступления зрители бурными аплодисментами приветствовали музыкантов Хьюстонского репертуарного балетного оркестра и его руководителя Тарану Тейлор.

Отметим, что Тарана Тейлор, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, является пианисткой с большим опытом в сольной, вокальной, инструментальной, камерной, оркестровой, театральной и балетной музыке. Она работала пианисткой в Хьюстонском репертуарном балетном оркестре в течение 7 лет, пока не создала свой оркестр. В состав оркестра входят известные музыканты, выступающие на сценах США и разных стран мира. 15 студентов Техасского музыкального клуба, созданного нашей соотечественницей Тараной Тейлор в 2024 году, приняли участие в фестивале "All state Music Festival" в США, показав высокие результаты и получив награды.