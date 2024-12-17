Шахмар Мовсумов подчеркнул рост внешнеторгового оборота Азербайджана

За последние пять лет объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос в два раза.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов на таможенном бизнес-форуме в Баку.

Мовсумов подчеркнул, что в стране уделяется особое внимание развитию таможенной и бизнес-сферы, внедрению новых динамичных подходов и современных технологий.

"Оптимизация таможенных процедур, внедрение цифровых операций и устранение административных барьеров создают более благоприятные условия для местных и зарубежных предпринимателей. Эти реформы способствуют укреплению экономики в целом. За последние 5 лет объемы внешней торговли увеличились более чем в два раза и превысили 52 миллиарда долларов", - сказал он.

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