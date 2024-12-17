https://news.day.az/world/1716182.html Около 200 волонтеров Красного Креста пропали после циклона Чидо на Майотте - ВИДЕО Около 200 волонтеров Красного Креста, по всей видимости, пропали без вести после циклона Чидо на Майотте. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP. Представленные изображения с воздуха демонстрируют масштабы разрушений, вызванных циклоном, и показывают серьезные повреждения инфраструктуры на острове.
Около 200 волонтеров Красного Креста пропали после циклона Чидо на Майотте - ВИДЕО
Около 200 волонтеров Красного Креста, по всей видимости, пропали без вести после циклона Чидо на Майотте.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.
Представленные изображения с воздуха демонстрируют масштабы разрушений, вызванных циклоном, и показывают серьезные повреждения инфраструктуры на острове.
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