Около 200 волонтеров Красного Креста пропали после циклона Чидо на Майотте

Около 200 волонтеров Красного Креста, по всей видимости, пропали без вести после циклона Чидо на Майотте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.

Представленные изображения с воздуха демонстрируют масштабы разрушений, вызванных циклоном, и показывают серьезные повреждения инфраструктуры на острове.