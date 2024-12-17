Третье назначение для азербайджанского арбитра в еврокубках

Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Фуад Агаев получил третье назначение на еврокубковый турнир в текущем сезоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет судить ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд, в котором встретятся "Тюрк Хава Йоллары" и бельгийский клуб "Астерикс". Игра пройдет 23 января в Стамбуле.

Со-арбитром на этой встрече станет Агнес Баткаи-Катона из Венгрии.