https://news.day.az/sport/1716121.html Третье назначение для азербайджанского арбитра в еврокубках Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Фуад Агаев получил третье назначение на еврокубковый турнир в текущем сезоне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет судить ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд, в котором встретятся "Тюрк Хава Йоллары" и бельгийский клуб "Астерикс".
Третье назначение для азербайджанского арбитра в еврокубках
Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Фуад Агаев получил третье назначение на еврокубковый турнир в текущем сезоне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет судить ответный матч 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских команд, в котором встретятся "Тюрк Хава Йоллары" и бельгийский клуб "Астерикс". Игра пройдет 23 января в Стамбуле.
Со-арбитром на этой встрече станет Агнес Баткаи-Катона из Венгрии.
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