https://news.day.az/economy/1716007.html Шахин Багиров об изменениях в таможенное законодательство На текущем этапе изменения в таможенное законодательство Азербайджана не предусмотрены. Как передает во вторник Day.Az, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в кулуарах таможенного бизнес-форума в Баку.
Шахин Багиров об изменениях в таможенное законодательство
На текущем этапе изменения в таможенное законодательство Азербайджана не предусмотрены.
Как передает во вторник Day.Az, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в кулуарах таможенного бизнес-форума в Баку.
"В данной сфере на текущем этапе изменения в законодательстве не предусмотрены. Поскольку это связано с процедурами и процессами. А применяемые инструменты носят вспомогательный характер. Они направлены лишь на более гибкое исполнение норм, установленных действующим законодательством", - сказал Ш.Багиров.
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