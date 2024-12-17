https://news.day.az/officialchronicle/1716086.html Состоялась церемония награждения Раиса Республики Татарстан России Рустама Минниханова орденом "Достлуг" - ФОТО 17 декабря состоялась церемония награждения Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова орденом "Достлуг" Азербайджана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась церемония награждения Раиса Республики Татарстан России Рустама Минниханова орденом "Достлуг" - ФОТО
17 декабря состоялась церемония награждения Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова орденом "Достлуг" Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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