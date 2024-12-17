Состоялась церемония награждения Раиса Республики Татарстан России Рустама Минниханова орденом "Достлуг"

17 декабря состоялась церемония награждения Раиса Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова орденом "Достлуг" Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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