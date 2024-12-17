В Баку задержаны обманывающие через соцсети мошенники

В Азербайджане разоблачены лица, которые организовали мошенническую схему, обманывая граждан через социальные сети, размещая ложные объявления об аренде яхт.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Баку, были задержаны 23-летний Нихат Азадов и его знакомая 23-летняя Шамама Махмудова.

Злоумышленники получали от людей различные суммы денег в виде предоплаты через интернет, после чего блокировали их.

Сообщается, что в 22-м отделе Насиминского районного управления полиции продолжается расследование в связи с их действиями. Лица, пострадавшие от противоправных действий Н.Азадова и Ш.Махмудовой, могут сообщить об этом в полицию.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан избегать онлайн-платежей через социальные сети, когда речь идет об аренде, покупке или услугах, а также других предложениях, поступающих от подозрительных профилей или страниц.