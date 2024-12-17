Асад рассказал, как сбежал из Сирии

Свергнутый Башар Асад впервые выступил с заявлением после своего бегства из Сирии.

Как передает Day.Az, в своем обращении он заявил, что во время столкновений укрылся на российской военной базе, откуда был эвакуирован в Москву.

Асад опубликовал письменное заявление через официальные аккаунты в социальных сетях. Он отметил, что не выступал ранее по "соображениям безопасности" и утверждает, что покинул территорию Сирии не по заранее разработанному плану, продолжая исполнять свои обязанности в Дамаске до утра 8 декабря.

По его словам, после того как оппозиция подошла к Дамаску, он направился в Латакию в координации с российской стороной. Прибыв на авиабазу Хмеймим, стало очевидно, что силы режима утратили свои военные позиции.

Асад подтвердил, что укрывался на российской военной базе, которая, по его утверждению, подвергалась атакам беспилотников. Поздно вечером 8 декабря командование базы получило приказ из Москвы эвакуировать его в Россию.