Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

14. Проспект Нефтяников, в направлении площади "Азнефть";

15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.