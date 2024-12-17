Раис Республики Татарстан посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов 17 декабря посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az, сначала Рустам Минниханов прибыл на Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Была также почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем Раис Республики Татарстан прибыл в Шехидляр хиябаны, где почтил память героических сынов Родины, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, и возложил венок к монументу "Вечный огонь".

Гостю, наблюдавшему за панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в нашем городе работах по благоустройству и созиданию.