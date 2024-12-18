https://news.day.az/sport/1716203.html

ФИФА выбрала лучших

Сегодня в Дохе, столице Катара, состоялся гала-вечер ФИФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на мероприятия объявляются лучшие в мировом футболе. Премия ФИФА имени Пушкаша-2024 Гол Алехандро Гарначо в матче "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" Лучший игрок ФИФА среди женщин 2024 года Айтана Бонмати ("Барселона", Испания)