ФИФА выбрала лучших
Сегодня в Дохе, столице Катара, состоялся гала-вечер ФИФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на мероприятия объявляются лучшие в мировом футболе.
Премия ФИФА имени Пушкаша-2024
Гол Алехандро Гарначо в матче "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед"
Лучший игрок ФИФА среди женщин 2024 года
Айтана Бонмати ("Барселона", Испания)
Лучший вратарь ФИФА 2024 года
Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)
Лучший тренер ФИФА 2024 года
Карло Анчелотти ("Реал Мадрид", Италия)
Лучший игрок ФИФА среди мужчин 2024 года
Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид", Бразилия)
Символическая сборная ФИФА
Голкипер: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)
Защитники: Дани Карвахаль ("Реал", Испания), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия), Вильям Салиба ("Арсенал", Франция), Антонио Рюдигер ("Реал", Германия)
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити", Испания), Тони Кроос ("Реал", Германия), Джуд Беллингем ("Реал", Англия)
Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона", Испания), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре