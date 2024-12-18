Президент Ильхам Алиев: В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок

В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"И в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции - члена НАТО. Второй такой страны в мире нет", - отметил глава государства.