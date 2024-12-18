https://news.day.az/officialchronicle/1716278.html Президент Ильхам Алиев: В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок.
Президент Ильхам Алиев: В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок
В силу особенностей внешней политики Азербайджан и на Западе, и на Востоке воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"И в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции - члена НАТО. Второй такой страны в мире нет", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре