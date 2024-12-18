Азербайджанский пловец с 7 медалями признан лучшим на международном турнире в Абу-Даби

Азербайджанский пловец Егор Майницкий завоевал семь медалей на международном турнире, который прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 14-летний спортсмен был признан лучшим среди сверстников на соревнованиях.

Майницкий одержал победу на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Кроме того, он первым финишировал на дистанции 200 метров комплексным плаванием. В комплексном плавании на дистанции 400 метров и вольном стиле на 50 метров он занял второе место, а на дистанции 50 метров баттерфляем - третье.

Таким образом, Егор Майницкий завоевал четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Турнир проходил с 14 по 16 декабря.