Автор: Байрам Эльшадов

Позорные методы французского колониализма продолжаются по сей день. Так, МИД Алжира вызвал французского посла Стефана Ромате из-за опасений относительно причастности французской разведки к действиям, направленным на дестабилизацию Алжира. Причиной стала информация, озвученная правительственной газетой El Moudjahid, о причастности французских спецслужб к планам дестабилизации ситуации в Алжире.

Отношения между двумя странами ухудшились на фоне поддержки Францией марокканского плана по урегулированию конфликта в Западной Сахаре, который Алжир считает спорным. Этот инцидент свидетельствует о серьёзном обострении алжиро-французских отношений, что подтверждается дипломатическими источниками, подчеркивающими серьёзность сложившейся ситуации. Дело дошло до того, что власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции.

Ранее Алжир исключил французские компании из тендера на импорт пшеницы и потребовал, чтобы участвующие в нем фирмы не предлагали зерно французского происхождения. Такой шаг властей североафриканской страны является еще одним признаком напряженности в отношениях между Алжиром и Францией. Фактически, алжирцы демонстрируют явное недовольство на фоне исторического контекста и текущих политических манипуляций Франции. Французский колониализм не просто отголоски истории - это продолжающийся процесс, проявляющийся в геополитических играх, манипуляциях и попытках поддержания своего влияния в странах, которые когда-то были под ее гнетом.

Поведение макроновской Франции - явная демонстрация неуважения к суверенитету и независимости тех стран, которые когда-то были под её жестким контролем. Франция, на самом деле, не покидает старую колониальную модель, в которой её интересы и амбиции стоят на первом месте, а безопасность и стабильность других стран - на втором. Алжир, переживший кровопролитную борьбу за независимость, по сей день вынужден сталкиваться с вмешательством, которое напоминает о тягостной эпохе колониального господства. Франция не смогла освоить уроки истории и продолжает свою активность в регионе, как если бы Алжир оставался её собственностью. Поддержка Марокко в конфликте за Западную Сахару - это ни что иное, как очередной шаг в реализации французских интересов в регионе, даже если это идет вразрез с позицией Алжира. Франция ставит свои стратегические и экономические цели выше справедливости и международного права, пренебрегая множеством жертв, которые были принесены на алтарь независимости в Алжире.

Такие действия подтверждают, что для Франции отношения с её бывшими колониями - это не партнерство, а продолжение контролируемого взаимодействия, которое направлено на извлечение выгоды. Даже в современном мире, с его принципами суверенитета и самоопределения, Франция не готова отказаться от своей риторики "старого мира", где она решала судьбы других стран, не считаясь с их интересами.

Не стоит забывать, что французский колониализм, который оставил после себя не только материальные разрушения, но и духовные шрамы, не завершился с формальной деколонизацией. Он продолжает пронизывать политику, как внутреннюю, так и международную. Для Франции, как и для многих западных стран, колониальная логика по-прежнему остается актуальной, что ставит под угрозу истинное развитие отношений между нациями и региональной стабильности в мире.

Франция должна признать, что её время диктовать условия и вмешиваться в дела других стран прошло. Алжир, как и другие страны, заслуживает полного и беспрекословного уважения к своей независимости. Пора прекратить вести политику колониального доминирования и начать строить подлинно партнерские и равноправные отношения с Африкой, руководствуясь принципами взаимного уважения и справедливости.