Приостановлены лицензии трех страховых посредников
Центральный банк Азербайджана на месяц приостановил действие лицензий на деятельность страхового агента для двух физических лиц и лицензию страхового брокера для 1 физического лица.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
"В связи с непредставлением соответствующей отчетности согласно статье 106.1.10 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" решением Центрального банка Азербайджанской Республики от 16 декабря 2024 года действие лицензий, выданных физическим лицам - страховому брокеру и двум страховым агентам, имена которых указаны в списке, приостановлено на один месяц", - отмечается в сообщении.
Представляем список страховых брокеров, действие лицензий которых приостановлено:
|
№
|
Имя страхового брокера
|
Вид деятельности
|
Дата лицензии
|
Номер лицензии
|
VÖEN
|
1
|
Абдуллаев Фариз Ильдырым оглу
|
брокер
|
09.03.2016
|
088986
|
2003207402
|
2
|
Исбатов Эльчин Надир оглу
|
агент
|
03.12.2018
|
SA-0114
|
2905072502
|
3
|
Гараджаев Ниджат Тахир оглу
|
агент
|
07.08.2012
|
000713
|
1002576062
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре