Приостановлены лицензии трех страховых посредников

Центральный банк Азербайджана на месяц приостановил действие лицензий на деятельность страхового агента для двух физических лиц и лицензию страхового брокера для 1 физического лица.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

"В связи с непредставлением соответствующей отчетности согласно статье 106.1.10 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" решением Центрального банка Азербайджанской Республики от 16 декабря 2024 года действие лицензий, выданных физическим лицам - страховому брокеру и двум страховым агентам, имена которых указаны в списке, приостановлено на один месяц", - отмечается в сообщении.

 

Представляем список страховых брокеров, действие лицензий которых приостановлено:

Имя страхового брокера

Вид деятельности

Дата лицензии

Номер лицензии

VÖEN

1

Абдуллаев Фариз Ильдырым оглу

брокер

09.03.2016

088986

2003207402

2

Исбатов Эльчин Надир оглу

агент

03.12.2018

SA-0114

2905072502

3

Гараджаев Ниджат Тахир оглу

агент

07.08.2012

000713

1002576062