Али Керимли и акробатка бельгийского цирка: схожести и разница

Автор: Акпер Гасанов

Все же хорошо, что председатель партии Народный фронт Азербайджана Али Керимли не стал пробовать себя в качестве артиста цирка. Хорошо и для него, и для циркового искусства, и для зрителей цирка. Почему? Потому, что несколько лет назад в Валенсии произошла трагикомическая ситуация. Во время выступления в этом испанском городе бельгийского цирка, у одной из девушек акробатов, разыгралась сильнейшая диарея. К сожалению, не было другого выхода и она справила большую нужду прямо на зрителей.

Естественно, что потом она и руководство цирка долго извинялись перед ними. Но, им от этого было не легче. Так вот Али Керимли со всей уверенностью можно назвать артистом отечественного политического цирка.

Акробат он еще тот! Гастролирует с одной и той же программой почти четверть века. Результат этих выступлений, по сути, такой же как у акробатки из бельгийского цирка. Просто последствия приступа политической диареи от Али-бея ощущают немногочисленные члены кружка его воздыхателей, помпезно именующих себя партией.

Вот и сейчас им придется отмываться от новых заявлений своего партайгеноссе. Он, видите ли, решил провести параллели между реакцией западных чиновников на результаты электоральных процессов в Грузии и Азербайджане. Если коротко, то Керимли возмущен тем, что США и ЕС не ввели санкции против руководства нашей страны также, как они сделали в отношении руководителей Грузии.

Керимли спит и видит, как в Азербайджане будет иметь такое же внутриполитическое противостояние, как в соседней стране. Он, получается, жаждет видеть, как итоги выборов в нашей стране будут определяться не выбором большинства граждан, а желаниями депутатов Европарламента. Он хочет, чтобы в Вашингтоне и Брюсселе указывали нам, какие законы может и не может принимать Милли Меджлис.

Он, что уж тут мелочиться, намекает на готовность поддержать пропаганду ЛГБТ, разрешить гей-парады в Баку. Да, ведь в сентябре парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о "Семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Именно депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" поддержали документ, критикуемый Евросоюзом и правозащитными организациями за ограничения прав сексуальных меньшинств.

За законопроект проголосовали 84 парламентария, против не высказался ни один. При этом оппозиция бойкотировала голосование. Так вот, судя по стонам Керимли, он бы точно выступил за смену пола в Азербайджане, да и вообще, не исключая, возглавил бы гей-парад, предварительно сделав каминг-аут. Ради успеха своего политического предприятия, как уже давно очевидно, он готов на все.

Знаете, что самое смешное в этой ситуации? То, что Али Керимли пытается подать голос в защиту грузинской оппозиции. Это нелепо и столь же трагикомично, как приступ диареи у акробатки бельгийского цирка во время выступления в Валенсии. Ведь мы ранее видели, как Али-бей всячески пытался примазаться к победе украинской оппозиции после "оранжевой революции". Он тогда и галстук оранжевый напяливал, наивно полагая, что этого достаточно для превращения из политического нуля в политическую единицу.

Но нелепы нынешние потуги Керимли еще и потому, что икона грузинской оппозиции, экс-президент этой страны Михаил Саакашвили многократно, в самых восторженных словах и словосочетаниях отзывался про Президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом, ровно в таких же словах и словосочетаниях про главу нашего государства отзываются и нынешние руководители Грузии. А также все бывшие и нынешние руководители Украины.

Я могу представить очень длинный список политических деятелей настоящего и прошлого, которые в один голос признают грандиозные заслуги Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Собственно, это нужно быть страдающей от диареи акробаткой бельгийского цирка, чтобы отрицать очевидное. Азербайджан, благодаря стратегии нынешнего главы нашего государства сумел сделать то, что оказалось не под силу никому.

Азербайджан является единственным государством, которое смогло восстановить свои суверенитет и территориальную целостность

Грузия, Украина, Молдова нигде этого не получилось. Собственно, именно поэтому в этих странах растут антизападные настроения. Там ведь помнят, что Запад не сумел помешать планам России. Более того, после августовской российско-грузинской войны в отношении РФ не было введено никаких санкций. Зато их вводят сейчас, против законно избранной грузинской власти. Цинизм и аморализм? Конечно. Но ничего иного от тех, к чьему вниманию пытается воззвать Али Керимли, и ждать не стоило.

США и ЕС не сделали ровным счетом ничего для торжества справедливости в армяно-азербайджанском конфликте. Они не ввели санкции против Армении за оккупацию 20% территории Азербайджана, за Геноцид в Ходжалы, за превращение Агдама в "Кавказскую Хиросиму", за этнические чистки, за ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны.

Итоги этой войны, как и итог однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана - трагедия для Армении, мирового армянства, обслуживающих их интересы политиков в США и ЕС. Ну и для Али Керимли, который утверждал до 44-дневной войны, что Азербайджан не сумеет одержать победу над Арменией и вернуть все свои оккупированные территории.

Своими антигосударственными и антинациональными заявлениями они давно доказал, кем является на самом деле. И тут даже акробатка из бельгийского цирка выглядит не так...удивительно. Она ведь против своей страны и народа ничего не делала. Лишь однажды обгадила зрителей, не специально. Тогда как Керимли гадит давно, осознанно, получая от процесса удовольствие и наплевав вдобавок к сделанному на то, что немногим его однопартийцам потом приходится отмываться от его новых выступлений.