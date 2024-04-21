"Критические дни" Али Керимли и их последствия

Автор: Акпер Гасанов

Я не знаю, какая запись имеется в трудовой книжке руководителя ПНФА Али Керимли, но считаю, что в графе "место работы" там вполне могло быть указано - "профессиональный лжец и манипулятор". Да Керимли, десятки лет нигде официально не работающий, но умудряющийся при этом вести весьма комфортный образ жизни, превратил ложь, лицемерие, манипуляции и безнравственность не только в образ жизни, но и в профессию.

Кто, по какому тарифу оплачивает его "трудовые будни" - тема отдельной статьи. Но совершенно очевидно, что работа эта ведется вахтовым методом, от заказа к заказу. Вот и сейчас Керимли с головой ушел в ублажение своих заказчиков, написав традиционно лживый и аморальный текст про страну, гражданином которой вроде бы является. Что его возбудило на сей раз? То, что Палата представителей США после многих недель проволочек уверенным большинством проголосовала за законопроект, выделяющий около 61 млрд долларов на цели, прямо или косвенно связанные с поддержкой Украины.

Как известно, после завершения законотворческого процесса Вашингтон сможет возобновить военные поставки Киеву, прервавшиеся на несколько месяцев. Казалось бы, какое ко всему этому отношение имеет Али Керимли? Честный ответ - никакого. Но в том и состоит мерзость ситуации, что этот персонаж готов использовать любую возможность для напоминания о себе. Странно, в этой связи, что он пока еще не поддержал выдвижение кандидатуры российско-армянского олигарха, одного из спонсоров "карабахской хунты" Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. Впрочем, не удивлюсь, если и это мы увидим.

Пока же мы увидели пост Керимли в Фейсбук, посвященный решению Палаты представителей США о выделении около 61 млрд долларов Украине. Я бы не стал реагировать на его попытку примазаться к процессу, в котором не было никакого личного участия этого лжеца и манипулятора, если бы он не сделал следующую запись: "Я уверен, что задержка этого пакета помощи на 6 месяцев очень воодушевила российский авторитаризм и других сторонников авторитаризма в мире, в том числе власти Азербайджана".

Начну с авторитаризма. Али Керимли возглавляет ПНФА, начиная с 2000 года. То есть, мы имеем пример того, как 24 года бессменно, откровенно авторитарно управляется партия, претендующая на то, чтобы называться демократической. Анекдот про трусы и крестик вряд-ли был когда-либо более актуальным, чем сейчас. И именно авторитарный принцип управления партией со стороны Али Керимли, добавлю особо, привел к тому, что из ПНФА давно уже вышли те, кто стоял у истоков ее создания.

Идем далее. Али Керимли осознанно пускается в примитивную манипуляцию, пытаясь создать видимость того, что руководство Азербайджана когда-то и как-то возражало против выделения со стороны США военной и финансовой помощи для Украины. Это не просто ложь. Это провокация, чушь и мерзость. Потому, что Азербайджан, с первых дней российского полномасштабного вторжения в Украину оказывал всевозможную политическую и гуманитарную поддержку официальному Киеву. Сумма гуманитарной помощи Азербайджана для Украины измеряется десятками миллионов долларов.

"Когда подорвали крупнейшую гидроэлектростанцию в Европе, наши города были затоплены. Я позвонил руководству вашей страны, и в течение 24 часов из Азербайджана прибыл первый самолет. Это было очень важно для нас. Конечно, есть страны, у которых объем помощи значительно больше, но здесь важна скорость, искренность и радушие, с которой Азербайджан все это делает. Поэтому мы благодарны и всегда будем благодарны Азербайджану за своевременную помощь и доброжелательное отношение к нам", - это были слова главы фракции "Слуга народа" Верховной Рады Украины Давида Арахамии.

В феврале, на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Украины Володимира Зеленского. Глава украинского государства поздравил Президента Азербайджана с победой на президентских выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении украино-азербайджанских отношений. Зеленский отметил помощь Азербайджана в обеспечении надежного функционирования энергетической системы Украины. Отдельно он поблагодарил главу нашего государства за реализацию проектов восстановления города Ирпень и выразил надежду на дальнейший вклад Азербайджана в экономическое восстановление Украины.

Я могу привести еще огромное количество иных доказательств того, как высоко в Украине ценят политическую и гуманитарную помощь, которая оказывается этой стране по инициативе Президента Азербайджана. Но даже указанных примеров достаточно, чтобы понять, сколь аморален в своей примитивной лжи Али Керимли. Впрочем, ничего иного от того, кто долгие годы врал азербайджанскому народу, продвигая пораженческие нарративы о неспособности нашей страны одержать победу над Арменией, и ждать не стоит.

Да, победа Азербайджана в 44-дневной войне, блестяще проведенная контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе, полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана- это огромная радость для нашей страны и наших граждан, но огромное горе для Али Керимли. Потому, что он был выставлен лжецом и потому, что он лишился важного инструмента примитивной манипуляции и спекуляции.

А на этой неделе у него были очередные "критические дни". Произошло это после того, как раньше срока, прописанного в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, Азербайджан покинули российские миротворцы. После чего пришло сообщение о том, что Армения возвращает Азербайджану 4 села в Газахском районе, которые находились под оккупацией более тридцати лет. Все это - блестящие, исторические победы Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Победы, которых так ждал азербайджанский народ. Победы, плодами которых пользуются нынешние граждане Азербайджана и будут пользоваться будущие поколения жителей страны- экономического, политического, военного лидера всего Южного Кавказа. И то, что в нашей стране проживает профессиональный лжец и манипулятор, как Али Керимли как-раз и доказывает, что со свободой слова у нас все в порядке. Другое дело, что в семье не без урода. Но, увы, такое имеет место далеко не только в Азербайджане.