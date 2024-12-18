В США признают растущую угрозу ядерной катастрофы

Некоторые избранные члены Конгресса 119-го созыва (начнет работу с 3 января 2025 года) признают растущую угрозу ядерной катастрофы в связи с тем, что многие страны перестали признавать урегулирование проблем ядерного оружия дипломатическими средствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание направило в ноябре всем 530 избранным законодателям вопросы, связанные с ядерным оружием. Конгрессменов и сенаторов спросили, поддерживают ли они одностороннее право президента США наносить упреждающий ядерный удар без консультаций с Конгрессом, согласны ли они с тем, что глава государства должен иметь возможность ответить на готовящуюся ядерную атаку без одобрения законодателей. Издание также спросило согласны ли они с тем, что избранный президент Дональд Трамп будет обладать такими полномочиями.

"Из десятков тех, кто ответил на вопросы, большинство были демократами, которые признали растущую угрозу катастрофы, поскольку мировые лидеры отвернулись от ядерной дипломатии, а американская правовая база, касающаяся единоличной власти [президента в вопросе применения ядерного оружия], остается в подвешенном состоянии. Многие конгрессмены и сенаторы указали на необходимость надежных механизмов контроля и четкой, оперативной коммуникации, независимо от того, кто является президентом", - отмечается в статье. Так, конгрессмен из Калифорнии Марк Такано выразил опасение по поводу обострения ситуации в отсутствие интенсивных консультаций по контролю над вооружениями. "Меня беспокоит ухудшение контактов между ядерными державами, которое может привести к ядерной конфронтации", - сказал он. Кроме того, ни один из ответивших на вопросы республиканцев (их было совсем немного) не заявил, что президенты США должны иметь право наносить упреждающие удары без одобрения Конгресса.

"Главный вывод из полученных нами ответов: если в Конгрессе и существует серьезная необходимость или готовность сотрудничать по законопроектам, создающим гарантии против ядерной войны, то она не очевидна", - отметила NYT.

Все демократы, ответившие на последний вопрос, испытывают сильное беспокойство от того, что Трамп имеет право наносить ядерные удары без согласования с законодателями. Некоторые из них не уверены в способности Конгресса стать адекватным сдерживающим фактором для него и считают, что назрела необходимость переоценки американской политики в ядерной сфере. Как отмечает издание, в США "президент обладает всей полнотой власти над ядерным арсеналом страны", "он может нанести упреждающий удар в любое время и по любой цели по одному только приказу".