Армянская сторона уклоняется от правды и продолжает свою риторику

Обращение Генпрокуратуры Азербайджана к соответствующим органам Армении о сотрудничестве в деле армянских военных преступников - правильное. Правда, каких-то шагов с армянской стороны ожидать не стоит - ответ если и будет, то отрицательный и обставленный пропагандистским пафосом

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

"Я не юрист, но если подойти с политического ракурса, то сомневаюсь, что Генпрокуратура Армении позитивно откликнется на обращение нашей Генеральной прокуратуры и окажет содействие в сборе свидетельских показаний у лиц, находящихся на территории РА. Армянская сторона не пойдет на сотрудничество, даже посредством возможностей Интернета. Современные технологии позволяют обойтись без обязательной доставки свидетелей в Баку или командировки наших следователей в Ереван. Да, между нашими странами нет соглашения об оказании взаимной правовой помощи в подобных ситуация. Тем не менее считаю, что обращение Генпрокуратуры Азербайджана - очень правильный шаг", - сказал наш собеседник.

По его словам, армянская пропаганда пытается представить уголовное дело военных преступников как политическое преследование, обвинять Азербайджан чуть ли не в удерживании заложников и нарушениях международного права. В то время как дела лиц, привлеченных к делу в качестве обвиняемых, не имеют никакого отношения к международному праву. Это чисто уголовное дело по факту преступлений, совершенных на территории Азербайджана, подчеркнул политолог.

"Разве противоречит международному праву дело Араика Арутюняна? Того самого главы сепаратистов, который сам же, открыто заявлял, что ракетные удары по мирным азербайджанским городам приказывал наносить именно он. Погибли десятки гражданских лиц, в том числе детей, и за это придется ответить. И тем, кто отдавал приказы, и тем, кто их исполнял. Это не просто военное преступление, это преступление против человечности - отдавать приказы о ракетных ударах по мирно спящим городам, расположенным далеко от линии фронта.

Есть среди проходящих по делу лиц те, кто участвовал в ходжалинском геноциде, кто занимался массовым разграблением наших населенных пунктов, вандализмом. И за это тоже надо отвечать. Что касается Рубена Варданяна, о котором особо пекутся всевозможные правозащитники, то его дело будет расследовано до конца - кто прислал его в Карабах, в качестве кого и с какими задачами", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева