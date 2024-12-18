Сирийская оппозиция призвала к проведению референдума по новой конституции

Глава переговорной комиссии сирийской оппозиции, один из основателей Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии Бадр Джамус призвал к проведению в стране референдума по новой конституции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо провести референдум по новой конституции, а также двигаться вперед к организации свободных и честных выборов в безопасной и нейтральной обстановке под контролем ООН", - отметил Джамус, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, его слова приводятся в X.

Джамус также указал на необходимость организации правительством Сирии переходного периода "всеобщей национальной конференции" с целью подготовки "новой конституции, отражающей устремления сирийцев". Кроме того, он выступил за формирование в стране "инклюзивного национального переходного правительства, представляющего все слои сирийского общества - от повстанцев до политиков и [представителей] гражданского общества, включая женщин и молодежь". По его словам, НКОРС готова сотрудничать с новыми властями в Дамаске "для построения новой Сирии".