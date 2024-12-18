Ученые назвали профессию, защищающую от болезни Альцгеймера

Учёные выяснили, что постоянные расчёты маршрутов у таксистов и водителей скорой помощи оказывают защитный эффект против болезни Альцгеймера. Исследование, проведённое Гарвардским университетом, показало, что уровень смертности от болезни Альцгеймера среди таксистов в США значительно ниже среднего показателя по стране.

Как передает Day.Az, смертность от Альцгеймера среди таксистов составила всего 1,03%, тогда как средний показатель по стране - 3,9%. У водителей скорой помощи этот показатель ещё ниже - 0,74%.

Ранее исследование лондонских таксистов дало аналогичные результаты: у них была обнаружена особенно развитая область гиппокампа, отвечающая за память.

Доктор Анулам Джена из Гарвардского университета отметил, что "частое использование навыков навигации и пространственного мышления оказывает защитное воздействие на мозг". Однако профессор Тара Спайрс-Джонс из UK Dementia Research Institute высказала другое мнение, указав, что средний возраст смерти таксистов и водителей скорой помощи - 64-67 лет, тогда как в других профессиях этот показатель достигает 74 лет.

Эксперты подчёркивают, что низкая умственная активность повышает риск болезни Альцгеймера, которая является основной причиной деменции.