Вниманию водителей, пользующихся платной дорогой

На платной трассе Баку - Губа - государственная граница с Россией началось использование специальной "карты скоростного проезда".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, такие карты можно приобрести в отделениях ASAN xidmət в городах Сумгайыт (№2), Губа и Баку (№2, 5, 6 и 7). Дополнительно карты доступны в пункте продаж на автозаправочной станции, находящейся на 45-м километре дороги, а также на пунктах оплаты в Губе и Худат-Гусар (завершающий участок платной дороги).

В данный момент автомобилисты могут оплачивать проезд как с помощью "Карты скоростного проезда", так и через безналичный расчет банковскими картами в пунктах оплаты. Однако в будущем планируется, что доступ к платной трассе будет предоставляться исключительно владельцам карт. В связи с этим водителям рекомендуется заранее оформить карту, чтобы избежать неудобств в дальнейшем.

Недавно были введены новые штрафы за нарушение правил пользования платными дорогами.