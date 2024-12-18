Река вышла из берегов и затопила Сочи

Минувшей ночью в Сочи (РФ) река Херота вышла из берегов. Вода затопила ближайшие территории, придомовые территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, до критических отметок добирается уровень воды в реке Дагомыс.

В Сириусе рядом с институтом Приматологии канал оказался переполнен. Волны обрушивались на недавно отремонтированную набережную. Парковка рядом с домом ЖК Фрукты оказалась под водой.