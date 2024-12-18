https://news.day.az/world/1716272.html Река вышла из берегов и затопила Сочи - ВИДЕО Минувшей ночью в Сочи (РФ) река Херота вышла из берегов. Вода затопила ближайшие территории, придомовые территории. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, до критических отметок добирается уровень воды в реке Дагомыс. В Сириусе рядом с институтом Приматологии канал оказался переполнен.
Река вышла из берегов и затопила Сочи - ВИДЕО
Минувшей ночью в Сочи (РФ) река Херота вышла из берегов. Вода затопила ближайшие территории, придомовые территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, до критических отметок добирается уровень воды в реке Дагомыс.
В Сириусе рядом с институтом Приматологии канал оказался переполнен. Волны обрушивались на недавно отремонтированную набережную. Парковка рядом с домом ЖК Фрукты оказалась под водой.
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