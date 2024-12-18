Ереван нашел еще одного бездарного Окампо

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На минувшей неделе в Ереване прошла очередная сходка на тему борьбы с геноцидами, почему-то громко названная глобальным форумом. Образование, само возникшее на карте в результате геноцида и этнических чисток против азербайджанцев, проповедует борьбу с преступлениями против человечности. На сходку традиционно собираются представители международных НПО или бывшие чиновники. Действующие чиновники, как правило, обращаются по видео или же их приветствие зачитывается по бумажке. Армянская сторона сумела найти нового подпевалу для своих заезженных пропагандистских тезисов, речь идет о бывшем спецдокладчике ООН по делам меньшинств Фернане де Варене. О планктоне вроде Окампо и ему подобных мы уже не говорим. Видимо сдулся, поэтому нашли ему замену.

Целью мероприятия является осуждение и наказание тех, кого не любят армяне. Не нужно искать никаких других причин. С середины прошлого века, то есть с тех пор как был написан миф о "геноциде 1915 года", армянство из кожи лезет, пытаясь добиться наказания Турции. После изгнания армянского сепаратизма и оккупационных сил с территории Азербайджана, у "глобального форума" расширилась повестка. Теперь проигравшее на всех фронтах армянство пытается осудить и оказать давление на Баку. Мировое армянство в бессилии пытается мстить за грандиозный провал столетнего мифа, устраивая подобные сходки и выдергивая из именитых иностранцев приятные своему уху заявления и обещания. Именно выдергивать.

В ходе "глобального форума" главным объектом приложения ненависти был Азербайджан. Армянские и проармянские деятели не скупились на выражения. А кто не высказался так, как нужно хозяевам, тех дожимали журналисты, чтобы получить требуемые заявления, которыми потом будет оперировать агитпроп.

Так, который день с усердием раскручивается интервью бывшего специального докладчика ООН по делам меньшинств Фернана де Варена. Отвечая на вопросы, он заявил, что добровольный и безопасный выезд армян из Карабаха "можно рассматривать как военное преступление или преступление против человечности". Поначалу СМИ пыталось вырвать у него признание добровольного перемещения армян геноцидом, но бывший спецдокладчик по меньшинствам признал, что случившееся "не соответствует преступлению геноцида в международном праве"? увидев, как сильно огорчили его слова гостеприимных хозяев, он исправился: "Это не геноцид как таковой, но его все равно можно считать военным преступлением или преступлением против человечности". Он считает, что выезд армян "очень легко может быть идентифицирован как этническая чистка". Действительно, что тут сложного - возьми и ляпни. Нет никаких доказательств тому, что в 1915 году произошел геноцид, но благодаря заинтересованности держав и деньгам армянства создан тренд на обвинение Турции. И он продолжает раскручиваться, хотя и с меньшим энтузиазмом - целей? ради которых все затевалось, достичь не удалось, и всем это попросту надоело.

Самое забавное, что бывший спецдокладчик ООН по меньшинствам предложил Армении взять на себя лидерство в вопросе борьбы с геноцидами, используя ее "исторический опыт". Господин Фернан де Варен явно не знает, о чем говорит, и можно только приветствовать, что он уже бывший спецдокладчик, а не действующий. Как можно заниматься правами меньшинств и не знать того, что происходит в реальности? Если бывший спецдокладчик не знает, куда приехал и что здесь происходило 35 лет назад, значит, расписался в полной некомпетентности.

Да если Армении доверить спасение меньшинств от геноцидов, то в скором времени на планете останутся одни армяне. Это не шутка и не сарказм. Это объективная реальность. Армения успешно осуществила план "очистки" своих территорий от коренного населения. То же самое она проделала на оккупированных ею территориях Азербайджана и собиралась продолжить в том же духе. Армнятсво, если ему дать где-то возможность, начинает расчищать пространство вокруг себя, следуя инстинкту, заложенному на определенном этапе формирования этноса внешними игроками, которым нужны были зомби в этом регионе. В результате получилось то, что в прошлом году показали миру в Сети, - мальчик Микаэл, пятилетний вундеркинд, знающий наизусть столицы стран мира и мечтающий создать особую бомбу для уничтожения всех неармян.

"Всю планету Земля превращу в Армению. Те, кто приехал из других наций в нашу страну, на месте их расстреляю. Я не допущу, чтобы в Армении остались люди другой национальности... Только армян оставлю на планете. Чтобы взорвать другие нации, я создам специальный неопознанный летающий объект", - заявил ребенок, которым гордится вся Армения.

Так что, господин бывший спецдокладчик, Армению нужно как раз держать подальше от таких вопросов, а не поручать ей "использовать свой опыт и проявлять инициативу, пытаясь работать и выявлять группу, которая будет работать в направлении этих шагов", то есть в направлении борьбы с геноцидами.

Хотя господин Фернан де Варен (которого в Ереване явно наметили в партнеры Окампо) уже бывший специальный докладчик ООН по меньшинствам, повышать свое образование никогда не поздно. Посоветуем этому юристу познакомиться с недавней историей региона, чтобы понять, как глупо звучат его слова, а также задуматься, почему ему не стоит участвовать в 6-й сходке по геноцидам в Ереване в будущем году.