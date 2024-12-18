IFC выпустила облигации в азербайджанских манатах для "зеленых" проектов

Член Группы Всемирного банка IFC выпустила облигации, номинированные в азербайджанских манатах (AZN), с целью расширения доступа к кредитам для микропредприятий, малых и средних предприятий, поддержки малообеспеченных домохозяйств и финансирования "зеленых" проектов в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на IFC, четырехлетние облигации привлекли 34 миллиона манатов (эквивалент 20 миллионам долларов США), что позволит увеличить доступ к климатическому финансированию для бизнеса и малообеспеченных домохозяйств, поддерживая развитие климатических проектов в стране.

Облигации, котирующиеся на Люксембургской фондовой бирже, способствуют укреплению социальной устойчивости и расширению доступа к "зеленым" технологиям для более широкой аудитории. Дилером выступил Standard Chartered Bank.

Комментируя выпуск директор департамента казначейских клиентских решений IFC Кешав Гаур отметил, что используя возможности рынков капитала, IFC позволяет бизнесу получать финансирование в местной валюте, снижая риски заимствований в иностранной валюте.

"Эти облигации не только поддерживают частный бизнес и экологически устойчивые проекты, но и способствуют диверсификации экономики Азербайджана, укрепляя устойчивость и обеспечивая долгосрочный рост", - заявил он.

В свою очередь, управляющий фондом Capitulum Теодор Киршнер подчеркнул, что компания ждет дальнейшего взаимодействия для развития класса активов.

"Мы ценим наше многолетнее сотрудничество с IFC, которое постоянно предоставляет нам доступ к местным процентным ставкам на привлекательных развивающихся рынках, таких как Азербайджан, при этом обеспечивая прозрачное и устойчивое использование привлеченных средств. Мы с нетерпением ждем дальнейшего взаимодействия для развития нашего класса активов и продвижения устойчивых проектов", - отметил Теодор Киршнер.

Отметим, что с 2020 года IFC выпустила облигации на сумму более 189 миллионов манатов со сроками от одного до четырех лет и ставками до 300 базисных пунктов ниже государственного эталона.

Напомним, что IFC, член Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. IFC работает в более чем 100 странах, используя их капитал, экспертные знания и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC направила рекордные 56 миллиардов долларов на поддержку частных компаний и финансовых институтов в развивающихся странах, привлекая решения частного сектора и мобилизуя частный капитал для создания мира без бедности и с устойчивой планетой.