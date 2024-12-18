Вугар Гурбанов обозначил ключевые вопросы в области медицины

Одним из ключевых вопросов в сфере здравоохранения является улучшение знаний и навыков медицинского персонала, а также их способность эффективно управлять процессом обследования и лечения с применением современных методов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на II панели "Новые возможности в здравоохранении", проходящей в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Он отметил, что для достижения этих целей особенно важно укрепление материально-технической базы, улучшение качества и эффективности обслуживания с использованием современных технологий.

"Безусловно, все это требует современного управления. Эффективное управление персоналом и материальными ресурсами невозможно без высокого уровня менеджмента. Все эти компоненты должны работать как единое целое и составлять комплексную систему", - подчеркнул он.

Гурбанов добавил, что одно из важнейших учреждений здравоохранения Азербайджана - TƏBİB - внимательно отслеживает современные тенденции в области медицины. Сегодня TƏBİB предпринимает важные шаги в направлении развития управленческих навыков руководителей медицинских учреждений, эффективного управления ресурсами, цифровизации здравоохранения, внедрения инноваций и приведения стандартов обслуживания в соответствие с современными требованиями. Также, согласно актуальным требованиям, ведется работа по моделям сотрудничества в рамках здравоохранения, возможностями медицинского туризма и государственно-частного партнерства.

Кроме того, для повышения квалификации руководителей медицинских учреждений в рамках "Протокола об оказании образовательных услуг и научном сотрудничестве", подписанного между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и Анкарским университетом, в университете были организованы тренинги на тему "Управление больницами".

"Результатом этих тренингов стало подписание трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между TƏBİB, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Анкарским университетом", - добавил он.