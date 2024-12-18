https://news.day.az/officialchronicle/1716275.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера
Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь", - отметил глава государства. Он добавил, что две страны продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия.
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