Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера

Сегодня Россия и Азербайджан - это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали и понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, так будет и впредь", - отметил глава государства. Он добавил, что две страны продолжают активно находить новые сферы для торгово-экономического взаимодействия.