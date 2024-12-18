Президент Ильхам Алиев: Режим Макрона, по существу, превращает Францию в failed state

В центре Европы, на Корсике они (Франция - ред.) запрещают корсиканский язык, что корсиканский язык не может быть использован в общественных местах. Это куда годится? И это демократия? Это права человека?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"То есть Франция, может быть, когда-то и была великой страной, страной великих мыслителей, великих ученых, писателей. Но сейчас это не так. Сейчас режим Макрона, по существу, Францию превращает в failed state", - подчеркнул, глава государства.