В Азербайджане увеличился объем розничного товарооборота

За январь-ноябрь текущего года в розничной торговой сети населению было продано продукции на 53 миллиарда 867,7 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, субъектами услуг было оказано платных услуг на сумму 11 миллиардов 394,5 миллиона манатов.

Согласно данным, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года товарооборот вырос на 3,8 процента, а доходы от платных услуг, оказываемых населению - на 8,5 процента.

В торговой сети продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 29 миллиардов 534,8 миллиона манатов, непродовольственных товаров - на 24 миллиарда 332,9 миллиона манатов.