В Азербайджане все меньше покупают импортные автомобили

Жители Азербайджана все меньше покупают импортные автомобили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

За период с января по ноябрь 2024 года в Азербайджан было импортировано 82 926 автомобилей на сумму 1 млрд 673 млн 213 тыс долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество ввезенных в страну автомобилей сократилось на 6,5% или на 5 812 единиц, а их стоимость выросла на 9,9% или на 150,8 млн долларов.

За соответствующий период 2023 года в Азербайджан было импортировано 88 738 автомобилей на сумму 1 млрд 522 млн 373 тыс долларов.

За отчетный период в Азербайджан был ввезен 2871 электромобиль.

Отметим, что в ноябре нынешнего года сообщалось, что в Азербайджане могут подешеветь некоторые автомобили.