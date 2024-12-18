Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника Катара.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.