https://news.day.az/officialchronicle/1716269.html Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника Катара. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника Катара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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