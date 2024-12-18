В Карабахском университете могут внедрить лучшую клиническую модель

В Карабахском университете может быть применена лучшая клиническая модель.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор медицинских программ Карабахского университета Самир Бабаев, выступая сегодня на панели в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Он напомнил, что ранее работал во всемирно известной клинике Майо.

"Внедрение некоторых принципов модели этого медицинского учреждения в Карабахском университете может привести к значительному прогрессу в области преподавания и медицинских услуг. Эта модель работает по принципу некоммерческой организации, и все доходы направляются на благосостояние сотрудников и развитие инфраструктуры. Основная цель - максимизировать качество предоставляемых медицинских услуг за счет повышения удовлетворенности сотрудников. Клиника Майо отличается тем, что обеспечивает своим сотрудникам высокую и стабильную заработную плату. Здесь сотрудники получают только зарплату, никаких дополнительных премий и льгот. Но заработная плата выше, чем в других медицинских центрах, что позволяет профессионалам работать на протяжении длительного времени", - отметил он.

С.Бабаев подчеркнул, что равная оплата труда сотрудников, занимающих одну и ту же должность, укрепляет командную сплоченность и коллективный дух.

"Услышав название клиники пациенты, в свою очередь, бывают уверены, что получат первоклассное медицинское обслуживание без необходимости выбирать конкретного врача. Применение этих принципов в Карабахском университете может привести к серьезным инновациям и повышению конкурентоспособности в местном секторе образования и здравоохранения. Этот шаг создаст огромный потенциал для превращения университета в международно признанное учреждение", - добавил он.