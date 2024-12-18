Что должны делать таксисты, чтобы получать пенсию?

Пенсионное обеспечение таксистов в последнее время стало предметом активных обсуждений.

Как сообщает Day.Az, проблемы, связанные с социальным страхованием и пенсионными выплатами в этой сфере, периодически становятся актуальными.

Депутат Азер Бадамов считает, что решение этого вопроса возможно. Он предложил меры, которые помогут таксистам включиться в пенсионную систему и сформировать пенсионный капитал.

"Таксисты должны задуматься о своем будущем, становясь налогоплательщиками и оплачивая социальное страхование. Это позволит им формировать пенсионный стаж и капитал, который они смогут использовать в старости. Однако сегодня многие стараются скрыть свои доходы и избегают таких выплат, что создает проблему. Завтра это станет тяжелым бременем. Каждый человек должен уже сегодня выделять часть своего дохода для обеспечения своего будущего", - заявил депутат.

Бадамов отметил, что игнорирование этих вопросов может привести к серьезным проблемам. Таксисты, по его словам, должны делать социальные отчисления, чтобы гарантировать себе комфортное пенсионное обеспечение в будущем.