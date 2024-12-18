В Азербайджане выросли транспортные перевозки

В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане было перевезено 213,7 миллиона тонн грузов и 1870,5 миллиона пассажиров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представляет рост на 3,3 процента и 8,0 процента соответственно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, основную часть грузоперевозок осуществил автомобильный транспорт - 59,4 процента. Трубопроводы обеспечили 28,8 процента грузоперевозок, железнодорожный транспорт - 7,9 процента, морской - 3,7 процента, а воздушный транспорт - 0,2 процента.

В сфере пассажирских перевозок на долю автомобильного транспорта пришлось 88,2 процента, на метро - 11,2 процента, остальные виды транспорта обеспечили менее 1 процента.

Эти данные свидетельствуют о продолжающемся росте транспортной активности в стране.

Недавно сообщалось, что Азербайджан увеличит объем грузоперевозок.