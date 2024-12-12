Азербайджан увеличит объем грузоперевозок - работы близки к завершнию
По проекту "Север-Юг" у нас состоялись встречи с железнодорожными компаниями России и Ирана.
Об этом сообщил председатель ОАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, передаёт Day.Az.
Рустамов отметил, что в прошлом месяце в Ташкенте он обсудил этот вопрос с руководителем российских железных дорог. На следующий год планируются грузоперевозки не только в направлении "Север-Юг", но и "Юг-Север".
"На следующей неделе состоится встреча с главой иранских железных дорог. В рамках плана действий, согласованного в прошлом месяце в Иране, мы завершаем работы на терминале в Астаре. Согласно этому плану, в следующем году терминал будет завершён, а наша грузоперевалочная мощность достигнет 4 миллионов тонн", - заявил Рустамов.
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