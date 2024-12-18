Новшество в судах Азербайджана

В Азербайджане запущен "Судебный Колл-центр" с целью упрощения доступа к правосудию, оперативного реагирования на обращения и повышения удовлетворенности граждан.

Как сообщает Day.Az, теперь жители любой части страны могут связаться с Верховным судом, Судебно-правовым советом и другими судами, набрав короткий номер 887 с мобильного телефона или (012) 887 с городского телефона. Далее, с помощью голосового меню, можно выбрать необходимый суд. Информация о кодах для связи с судами также доступна на официальном сайте Судебно-правового совета: www.jlc.gov.az.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00, в режиме живого общения.