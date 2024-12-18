На что жители Азербайджана расходуют больше всего денег?

За январь-ноябрь 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана реализовано товаров на сумму 53,87 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный коммитет статистики, основная часть расходов населения пришлась на продукты питания, напитки и табачные изделия - 54,8 процента от общего объема затрат, что составило 29,53 миллиарда манатов. Непродовольственные товары заняли оставшиеся 45,2 процента (24,33 миллиарда манатов).

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения достиг 480 манатов, из которых:

- 263,2 маната потрачено на продукты питания, напитки и табачные изделия.

- 216,8 маната - на непродовольственные товары.

Основные категории расходов:

- Продукты питания, напитки и табачные изделия - 54,8 процента.

- Текстильная продукция, одежда и обувь - 15 процента.

- Бензин и дизельное топливо - 5,8 процента.

- Электротехническая продукция и мебель - 5 процента.

- Фармацевтическая продукция и товары медицинского назначения - 2,1 процента.

- Компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическая продукция - 1,2 процента.

- Прочие непродовольственные товары - 16,1 процента.

Таким образом, наибольшие расходы населения связаны с продуктами питания, напитками и табачными изделиями, что свидетельствует о приоритете базовых потребностей в структуре потребительских расходов.

Недавно сообщалось, в Азербайджане выросла численность населения.