В Азербайджане стали активнее покупать электромобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, с января по ноябрь 2024 года Азербайджан импортировал 2871 транспортное средство, работающее исключительно на электрическом двигателе.

Общая стоимость этих автомобилей составила 114 миллионов 792 тысячи долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество таких автомобилей увеличилось на 134 единицы (или 4,9%), а их стоимость выросла на 3 миллиона 745 тысяч долларов США (на 3,4%).

Кроме того, за отчетный период в Азербайджан было ввезено 14 176 транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, за исключением тех, которые способны заряжаться электроэнергией от внешнего источника на сумму 350 миллионов 411 тысяч долларов США.

Также за указанный период в страну было ввезено 8478 единиц транспортных средств на сумму 250 миллионов 349 тысяч долларов США, способных заряжаться электроэнергией от внешнего источника, приводимых в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем.

Недавно сообщалось, что некоторым водителям в Азербайджане станет проще оформить страховку.