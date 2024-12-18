Приморский бульвар создает масштабную атмосферу к Новому году

На территории Бакинского бульвара ведутся специальные подготовительные работы к Новому году.

Об этом в среду Day.Az сообщила официальный представитель Управления Бакинского бульвара Афсана Мехдиева.

"В преддверии Нового года Бакинский Бульвар, как один из основных направлений, куда обращаются и местное население, и зарубежные гости столицы Азербайджана, окунается в особую праздничную атмосферу.

По традиции на территории Бульвара проводятся специальные подготовительные работы к Новому году.

В этом году Управление Приморского бульвара работало над тем, чтобы лучше передать праздничное настроение, порадовать наших гостей, представив новогодние приготовления в более широком масштабе, в новом и ином оформлении", - отметила она.

А.Мехдиева сказала, что большая часть Бульвара, особенно в местах с интенсивным потоком посетителей, украшена праздничным декором, различными новогодними инсталляциями.

"Практически на каждом шагу можно увидеть елки, украшенные специальными огнями. Как известно, две самые высокие и красивые новогодние елки нашего города наряжаются именно на территории Бульвара. Их высота составляет около 20 метров.

Входы на бульвар украшены световым декором со специальным оформлением. И, естественно, в части возле Кукольного театра предусмотрено проведение новогодней ярмарки. Эта часть также была подготовлена в этом году в особом оформлении и вызвала особый интерес у посетителей Бульвара", - добавила А.Мехдиева.