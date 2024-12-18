Дерби Гусара не состоялось

Одна игра XIII тура II лиги не состоялась.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Матч "Гусар" - "Шахдаг Гусар", который должен был состояться сегодня, не состоялся. Причиной стало то, что хозяева поля не приехали на встречу. Решение относительно исхода этой игры будет принято Дисциплинарным комитетом АФФА.



Отметим, что дерби Гусара должно было начаться в 15:00.