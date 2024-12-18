https://news.day.az/sport/1716435.html Дерби Гусара не состоялось - ПРИЧИНА Одна игра XIII тура II лиги не состоялась. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. Матч "Гусар" - "Шахдаг Гусар", который должен был состояться сегодня, не состоялся. Причиной стало то, что хозяева поля не приехали на встречу. Решение относительно исхода этой игры будет принято Дисциплинарным комитетом АФФА.
Матч "Гусар" - "Шахдаг Гусар", который должен был состояться сегодня, не состоялся. Причиной стало то, что хозяева поля не приехали на встречу. Решение относительно исхода этой игры будет принято Дисциплинарным комитетом АФФА.
Дерби Гусара не состоялось - ПРИЧИНА
Одна игра XIII тура II лиги не состоялась.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Матч "Гусар" - "Шахдаг Гусар", который должен был состояться сегодня, не состоялся. Причиной стало то, что хозяева поля не приехали на встречу. Решение относительно исхода этой игры будет принято Дисциплинарным комитетом АФФА.
Отметим, что дерби Гусара должно было начаться в 15:00.
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