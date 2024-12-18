Концерт "Песни хорошего настроения", посвященный творчеству Тофига Бакиханова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Песни хорошего настроения", посвященный творчеству видного композитора, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста, профессора Тофига Бакиханова, сообщает Day.Az.

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под художественным руководством и управлением народного артиста Агаверди Пашаева перед слушателями выступили солисты - народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Алмаз Оруджова и Нурия Гусейнова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Орхан Гусейнли, Нурлана Абдуллаева, Лейла Дадашева, Сабина Ализаде, Фикрет Мамедов, Фахри Казым-Ниджат, Кямран Теймуров (тар), Сеймур Мурсалов (тар) и Рявана Гурбанова.

Фото - Кямран Багиров.

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Отметим, что Тофиг Бакиханов, потомок рода Бакинских ханов, родился 8 декабря 1930 года в Баку в семье известного тариста и педагога, народного артиста Ахмедаги Бакиханова. Его отец был большим другом великого композитора Узеира Гаджибейли. В детстве Тофига Бакиханова прослушал сам Узеир Гаджибейли и предрек ему блестящее будущее.

В 1953 году Тофиг Бакиханов окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу скрипки, где ему преподавал заслуженный артист Белорусской ССР, профессор Александр Амитон, а в 1957 году - класс композиции, где его преподавателем был выдающийся композитор, народный артист СССР Гара Гараев.

Тофиг Бакиханов - автор симфоний, симфонических мугамов, симфонических поэм, концертов для разных музыкальных инструментов, сонат, одноактных балетов "Каспийская баллада", "Добро и Зло", "Восточная поэма", оперетт (в соавторстве с композитором Нариманом Мамедовым), более 100 песен. Выступал с авторскими концертами в России, Франции, Грузии, Иране, Турции и других странах.