Назначен исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана

Назначен исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана.

По информации Day.Az, в связи с этим министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, временное исполнение этих обязанностей возложено на капитана 1-го ранга Шахина Мамедова.