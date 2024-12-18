https://news.day.az/politics/1716433.html Назначен исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана Назначен исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана. По информации Day.Az, в связи с этим министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, временное исполнение этих обязанностей возложено на капитана 1-го ранга Шахина Мамедова.
Назначен исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана
Назначен исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана.
По информации Day.Az, в связи с этим министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, временное исполнение этих обязанностей возложено на капитана 1-го ранга Шахина Мамедова.
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