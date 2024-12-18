Катер и паром столкнулись в Индии

По меньшей мере 13 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате столкновения парома и скоростного катера в Аравийском море у берегов индийского города Мумбаи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис.

"По данным ВМС, число погибших <...> составляет 13 человек", - сказал он. Жертвами столкновения стали десять гражданских лиц и трое военнослужащих ВМС.

Сколько всего человек находилось на борту парома и катера, не уточняется. Известно, что спасти удалось более 100 человек.

По словам Фаднависа, паром "Нилкамал" направлялся на остров Элефанта - популярное туристическое место недалеко от Мумбаи, когда в него врезался скоростной катер ВМС.

ВМС Индии и береговая охрана начали масштабную поисково-спасательную операцию. В районе были задействованы 11 военных катеров, три катера морской полиции и один береговой охраны, а также четыре вертолета.

Поисковая операция продолжается. Причины случившегося выясняются.